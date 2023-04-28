Нет права на ошибку: тренеры «Финала четырех» чемпионата России по баскетболу в Челябинске о соперниках и предстоящих «схватках» на паркете

Тренеры команд поделились впечатлениями и мнением о предстоящих матчах «Финала четырех» в Челябинске. Фото БК «Челбаскет»

В Челябинске в предстоящие выходные – 29 и 30 апреля во ДС «Юность» пройдут решающие матчи чемпионата России по баскетболу в Высшей лиге.

Участниками решающей битвы станут — победитель регулярного чемпионата — челябинский «Челбаскет». Соперничество «Победной стае» составят три клуба, также вышедшие в «Финал четырех» — БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Нефтехимик» (Тобольск) и «Южный Слон» (Ставрополь).

Тренеры команд накануне, на пресс-конференции поделились своими впечатлениями и мнением о предстоящих матчах.

Главный тренер БК «Челбаскет», Алексей Миронов:

— Шли весь сезон к этому финалу, и все рвутся в бой. Перед «Финалом четырех» было две недели на дополнительную подготовку и у нас и у соперников. Игра все покажет. Да, мы за сезон неплохо изучили друг друга. Будем стараться показать хороший баскетбол, и в чем-то постараться удивить… Что касается наших соперников, то, думаю, главным соперником для себя станем мы сами. Если в чемпионате еще можно было решать текущие задачи, что в финале нет права на ошибку. Конечно, приятно будет играть на арене дворца спорта «Юность». Ожидается, что на наши матчи придут минимум 3-4 тысячи болельщиков

И.о. главного тренер БК «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), Александр Соснин:

— У нас со всеми командами дружеские отношения, но на площадке будем максимально концентрироваться и биться за победу. Все понимают важность таких финальных игр.

Главный тренер БК «Южный слон» (Ставрополь), Сергей Вартанян:

— Думаю, что Челябинск достоин проведения финала чемпионата страны. Клуб здорово шагнул в развитии. И в Ставрополе мы также серьезно возрождаем наши баскетбольные традиции. Болельщики идут на трибуны. Хочется, чтобы это были тысячные арены. Играть, когда за тебя болеют 5-7 тысяч зрителей – это здорово и для игроков и для зрителей. Пусть приходят на матчи с детьми, целями семьями. Мощная поддержка всегда нужна.

Главный тренер БК «Нефтехимик» (Тобольск) Дмитрий Тараканов:

— У нас в Тобольске тоже баскетбол набирает обороты. Удалось выйти в «Финал четырех». Честно скажу, от нас не ожидали такого высокого результата. На финал, конечно, особый, боевой настрой.

Расписание «Финала четырех» чемпионата России по баскетболу в Высшей лиге сезона 2022-2023 (Челябинск, ДС «Юность», 29-30 апреля):

29 апреля. Полуфиналы

15.30 Церемония открытия

16.00 Челбаскет (Челябинск) — Нефтехимик (Тобольск)

БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) — Южный слон (Ставрополь)

Вход свободный!

30 апреля. Финальный день.

16.15 Матч за 3 место

19.15 Матч за 1 место

Билет действует на оба матча.

Для детей до 14 лет действует скидка 50% по промокоду «DETI50».

Подробнее о стоимости билетов - здесь

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.