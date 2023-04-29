В Челябинской области зданию банка XIX вернут исторический вид

Вот так выглядит здание бывшего банка сейчас. Фото: Комитет охраны ОКН

В Троицке вернут исторический вид зданию по улице Ленина, 70, которое было построено в конце XIX века и продано филиалу «Сибирского банка». Об этом сообщили в Комитете охраны объектов культурного наследия. Стены расчистят от штукатурки и краски, фасад снова будет в кирпично-красном стиле.

«Сибирский банк», основанный в 1872 году, проводил операции по обслуживанию экспорта хлеба, сибирского сливочного масла, каракуля, а также финансировал железные дороги. С конца 90-х и до сегодняшнего дня здесь базируется Троицкий краеведческий музей.

— Фасады и стены здания выполнены исторически в краснокирпичном стиле. Угол здания, выходящий на площадь, срезан и превращен в своеобразный портал с фронтоном и ажурным балконом. В оформлении карнизов присутствуют мотивы древнерусского зодчества, - рассказали в Госкомитете, добавив, что со временем здание отштукатурили и покрасили в серый цвет, выделив архитектурные элементы белым колером.

А вот так он выглядел исторически. Фото: Комитет охраны ОКН

Сейчас же планируется вернуть объекту исторический вид: очистить фасад от краски и штукатурки, отремонтировать крышу, приямки, внутренние помещения и лепнину, а также переустроить инженерные сети.

Как мы писали ранее, исторический – краснокирпичный стиль - вернут также зданию бывшего приходского женского училища на улице Володарского, 14, где сейчас находится Управление образования Челябинска.

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