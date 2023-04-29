В Магнитогорске Челябинской области сантехник получил срок за обман 12 клиентов

Всего мужчина "заработал" обманом 389 700 рублей. Фото: Архив "КП"

В Магнитогорске 39-летний сантехник размещал объявления об услугах, брал деньги за работу, но ничего не делал. Всего он обманул 12 человек на сумму 389 700 рублей. Суд признал его виновным по нескольким статьям и приговорил к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила старший помощник прокурора Правобережного района Магнитогорска Юлия Корыщенко.

— Подсудимый размещал на сайтах бесплатных объявлений информацию о предоставлении услуг по ремонту и обслуживанию сантехники и газовых котлов. Получая деньги от обратившихся, подсудимый выполнял лишь малую часть обговоренных работ, либо не выполнял вообще, — сообщила Юлия Корыщенко. — Помимо этого, взяв в пункте проката инструментов паяльник, мужчина не вернул его по истечении предусмотренного договором срока.

Правобережный районный суд Магнитогорска признал ранее судимого мужчину виновным в совершении 13 преступлений по ч.1 и ч.2 ст. 160 УК РФ за присвоение денег и имущества с ущербом, а также по ч.2 ст. 159 УК (хищение имущества обманом и злоупотребление доверием).

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