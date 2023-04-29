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НовостиОбщество29 апреля 2023 7:01

В Челябинской области на железнодорожной станции нашли труп мужчины

На место выехал челябинский транспортный прокурор
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
У погибшего признаки травмирования железнодорожным подвижным составом.

У погибшего признаки травмирования железнодорожным подвижным составом.

Фото: архив "КП"

На станции Аргаяш Южно-Уральской железной дороги обнаружен труп. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, скорее всего, мужчина попал под поезд.

— На место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организована прокурорская проверка, — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

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