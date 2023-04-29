Телебашню в Челябинске 1 мая украсят флаги, весенние цветы и голуби

Иллюминацию включат 1 мая в 21:30. Фото: РТРС «Челябинский ОРТПЦ»

В праздник Весны и Труда челябинскую телебашню украсят флаги России и Челябинской области, весенние цветы и голуби. Об этом сообщила начальник отдела развития филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Олеся Толкунова.

— Зажигать праздничную иллюминацию на телебашне в праздничные и торжественные дни – это уже традиция! Майские праздники для большинства горожан – это время, когда хочется насладиться весенней погодой, выходными, прогулками по городу, а телебашня - знаковый объект вечернего города, - добавила Олеся Толкунова.

Иллюминацию включат 1 мая в 21:30.

Кроме того, мосты в Челябинске украсили архитектурной подсветкой, которая включается и выключается, по данным мэрии, вместе со всей сетью наружного освещения города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.