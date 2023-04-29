В Челябинской области выпал крупный град

Тепло граду не помеха. Фото: Светлана Лекандер, Алена Баранова/ ЧП / ДТП Златоуст/vk.com

Думали, пришло лето? А нет – в Челябинской области в пятницу, 28 апреля, выпал град. Жители Златоуста и поселков рядом поделились фотографиями в социальных сетях. Кто-то даже сетует, что видимо Масленицу не до конца сожгли.

Фото: Елена Пчелинцева/ ЧП / ДТП Златоуст/vk.com

— В Златоусте в районе вокзала выпал град. Мы честно жгли Масленицу, но оказывается она выжила и пришла мстить, — пишут в паблике ЧП / ДТП Златоуст.

Под постом жители города выложили несколько снимков, у многих засыпало огороды – хорошо, что еще ничего не посадили.

Фото: Татьяна Хромченкова/ ЧП / ДТП Златоуст/vk.com

— Шикарный был град, я в самое пекло попала, зонта больше нет, — пишет Ирина Ужегова.

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