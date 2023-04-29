В Челябинске закрывается проект с выставками и концертами в усадьбе Рябинина

Исторический особняк был открыт для всех. Фото: Андрей АБРАМОВ

В прошлом году исторический дом-особняк Рябинина, фасад которого привели в порядок волонтеры «ТомСоерфест», превратился в яркое общественное пространство: здесь разыгрывали пьесы современных драматургов, устраивали выставки, поэтические вечера, различные лекции и мастер-классы и многое другое. Помещение, которое собственник хотел отдать под шашлычку, взяла в аренду общественная организация Go Geen Center. Осенью стало известно, что проект поставили на паузу, а сегодня – что проект закрывается совсем.

— У самых лучших в мире проектов есть главное свойство - в какой-то момент они закрываются. Проект «Усадьба_Рябининых» такой. Мы благодарны усадьбе за то, что с нами произошло в 2022 году, за то, что она стала временным шелтером, за то, что архитектура прошлого на время стала такой близкой и доступной. Каждый день у нас были открытия. Ну и, конечно, мы благодарны всем, кто поддерживал проект и просто нас, авторов этого проекта, — говорится в сообщении организаторов.

Одна из основательниц проекта «ТомСоерФест» Галина Зубаирова сообщила «Комсомолке», что не знает причин, по которым усадьба закрывается, а о новостях она узнала вместе со всеми:

—Знаем, что они делали перерыв, после которого усадьба в прежнем режиме не открывалась. Нам жаль, потому что лето 2022 года было потрясающим, команда молодцы. Но у всех проектов разные обстоятельства, это большая работа. Нужно на них финансы и держать команду. Мы понимаем, что не всегда получается сделать проект продолжительным. Надеемся, что люди, которые делали в прошлом году усадьбу, найдут, чем заниматься в дальнейшем, что будут продолжать делать Челябинск самым лучшим в мире, что усадьба откроется в новом свете и останется открытой для всех горожан.

Получить комментарий у идейного вдохновителя проекта, экоактивиста Дмитрия Закарлюкина оперативно не получилось.

Григорий Суслов, который держал в усадьбе Рябинина вареничную, рассказал «Комсомолке», что свернул там работу в сентябре 2022 года с наступлением холодов. О дальнейшей судьбе особняка он ничего не знает.

Дом купца Рябинина, который находится на перекрестке Каслинской и Братьев Кашириных, построен до 1885 года, точная дата неизвестна. С 2010 года объект культурного наследия попал в частные руки.

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