Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня

Маршрут движения общественного транспорта поменяется с 15 июня. Фото: ОГКУ «Организатор перевозок»

Трамвайные пути в Металлургическом районе начнут ремонтировать не с 1 мая, а с 15-го июня. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

— Пока закупаются и доставляются необходимые для ремонта материалы, трамваи работают в обычном режиме, - рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок».

Трамвайные пути отремонтируют на Шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Монтажников. Движение трамваев от кольца «Першино» до улицы Монтажников будет закрыто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.