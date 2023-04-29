В центре Челябинска запустили сухие фонтаны

Фото: Виктор Ереклинцев

Возле ЮУрГУ и в сквере на Тополинке уже запустили фонтаны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Он сообщил, что первые несколько дней фонтан может работать с перебоями – это необходимо для настройки оборудования.

Фото: Виктор Ереклинцев

Добавим, что светомузыкальный фонтан на площади Революции запустят уже 30 апреля.

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