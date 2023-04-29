За сутки – 75 нарушителей: полицейские провели рейд по мигрантам в Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские Челябинской области пресекли 75 нарушений по линии миграции за сутки. Среди них – незаконное пребывание и работа в России, а также игнорирование правил привлечения мигрантов к работе.

— Все правонарушители привлечены к административной ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

За минувшие пять дней полицейские провели проверки на разных предприятиях, рынках, в местах стихийной торговли, хостелах и гостиницах. Пресечено 579 правонарушений в сфере миграции.

Журналист КП-Челябинск побывал в подобном рейде. Вот, что он там увидел.

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