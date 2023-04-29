В Ильменском заповеднике 10 часов тушили крупный пожар

Сложность была в том, что горел торф. Фото: отдел государственной охраны Ильменского заповедника.

В Ильменском заповеднике в Миассе Челябинской области вчера, 28 апреля, случился крупный пожар. На протяжении 10 часов сотрудники лесоохраны заповедника и МЧС боролись с огнем на площади в гектар. Сложность была в том, что горел торф. На месте работали 12 сотрудников отдела лесоохраны с лесопожарными ранцами на 20 литров воды и 4 представителя МЧС.

По словам руководителя тушения пожара, сотрудника ИГЗ, старшего государственного инспектора Дмитрия Копытова, на торфянике пожар «заглубляется» и торф может гореть месяцами. Сегодня рано утром сотрудники снова выехали на место, чтобы осмотреть территорию.

Помимо сотрудников МЧС огонь тушили 12 человек из отдела лесоохраны с лесопожарными ранцами на 20 литров воды. Фото: отдел государственной охраны Ильменского заповедника.

Причиной возгорания мог стать брошенный из автомобиля окурок, так как рядом проходит дорога Миасс-Челябинск, а возгорание началось именно с этой стороны.

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