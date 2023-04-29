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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 13:47

Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела мальчика, получившего травму в детском саду

Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Ребенок попытался пролезть в отверстие деревянного автобуса, но застрял и повис.

Ребенок попытался пролезть в отверстие деревянного автобуса, но застрял и повис.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей мальчика из детского сада №481, который потерял сознание на игровой площадке. Ребенок попытался пролезть в отверстие деревянного автобуса, но застрял и повис. Мальчика успели реанимировать до приезда скорой помощи. Сейчас тот самый автобус демонтирован.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Павлу Решетникову доложить, как идет расследование уголовного дела. Напомним, расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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