Челябинцев призвали не срывать краснокнижные подснежники

Фото: минэкологии Челябинской области.

На подснежники можно только смотреть — напоминают в минэкологии Челябинской области. Нарушителям грозит штраф, так как растения внесены в Красную книгу. Подснежники распустились в Челябинском городском и Каштакском борах.

— Эти территории являются особо охраняемыми регионального значения Челябинской области, — отметили в минэкологии. — Нежно желтые весенние первоцветы занесены в Красную книгу, поэтому срывать их категорически запрещено.

В этом году подснежники зацвели в Челябинской области на 20 дней раньше из-за теплой погоды. Первые цветы еще в конце марта заметили в национальном парке «Таганай».

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