Челябинский хоккейный клуб «Трактор» расстался с семью игроками

Фото: vk.com/hctraktor

ХК «Трактор» заявил об окончании контрактов семи игроков, которые продлеваться не будут. Среди тех, кто покинет команду, — финский нападающий Тему Пулккинен. За два сезона в Челябинске хоккеист провел 122 игры и забросил 38 шайб.

Лишилась команда и нападающего Кирилла Капустина, который также провел в команде два сезона. Покидают команду и защитник Игорь Исаев, который провел в клубе всю свою карьеру. Контракты не продлили с Романом Махуновым, Александром Брянцевым и новобранцем 2022 года Ильей Проскуряковым.

— Благодарим хоккеистов за хорошую работу и вклад в командные результаты. Успехов в дальнейшей карьере, — попрощался клуб с игроками на своем официальном сайте.

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