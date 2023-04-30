Жена отвела мужа в полицию в Челябинской области, узнав о подозрительных инвестициях

Мужчина оформил кредиты после увиденной рекламы в соцсетях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игра на бирже обернулось долговой ямой для 60-летнего жителя Чебаркуля. Мужчина решил выгодно инвестировать в драгоценные металлы и даже заработал первые пять тысяч. Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, чебаркулец увидел рекламу в социальных сетях и повелся на легкий заработок. После оформления заявки по форме, мужчину взял в оборот «брокер», который уговаривал его вложить больше денег.

— Мужчина быстро заработал первые пять тысяч рублей и даже смог перечислить их на свою банковскую карту, — сообщили в полиции региона. — Однако на этом его успехи закончились. «Консультант» требовал все больше и больше инвестиций.

Чтобы получить 1,5 млн рублей, мошенникам понадобилось всего 20 дней. За это время мужчина оформил три кредита и исчерпал лимит двух кредитных карт. Если бы не жена, чебаркулец отдал бы и квартиру. Супруга, узнав о странном способе заработать, быстро пресекла все операции и отвела мужа в полицию, где на «брокеров» завели уголовное дело.

— Если незнакомец по телефону требует предоставить доступ к вашим счетам или уговаривает оформить кредит, вы имеете дело с мошенником, — в сотый раз предупреждают в полиции.

Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым персональные данные, сведения, указанные на банковской карте, называть коды из смс.

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