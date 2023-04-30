Пожарные Каслей сыграли в футбол в полной экипировке

Фото: МЧС Челябинской области.

Пожарные Каслинского гарнизона Челябинской области надели боевую одежду, каски, краги, пожарный пояс с карабином, дыхательные аппараты на спину и в таком виде вышли на футбольное поле. Необычный матч они впервые провели в День пожарной охраны.

Оказывается, существует такая игра — Fireball (огненный шар). В нее играют только в полной экипировке. Правила как у мини-футбола: на поле выходят вратарь , четыре игрока, а продержаться нужно два тайма по 10 минут.

В МЧС по Челябинской области отметили, что нагрузки при этом колоссальные, но для пожарных — это обычный рабочий режим.

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