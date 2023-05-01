В Челябинске запустят новый автобусный маршрут между ЧКПЗ и поселком АМЗ

Маршрут АМЗ-ЧКПЗ в будни будут обслуживать 15 автобусов Фото: Егор ИВЛЕВ

Сейчас «Организатор перевозок Челябинской области» ищет подрядчика. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Автобусный маршрут будет проходить через ЖК «Ярославский», больницу АМЗ, поселок Мебельный. После будет следовать по улице Доватора через ДК Колющенко, ТРК «Аврора», улицу Гагарина. Конечная остановка будет на Копейском шоссе. В будни планируется задействовать 15 машин среднего класса вместимости с интервалом 8 минут, а в выходные – 10 машин с интервалом 15 минут. Первый рейс будет отправляться в будние дни в 5:50, последний – в 23:10.

По техническим характеристикам автобусы должны оснащаться видеонаблюдением, кондиционером, оборудованы электронными табло, датчиками пассажиропотока, работать на газовом топливе, вмещать не менее 49 пассажиров. Вместе с тем, все они должны быть низкопольные.

Заявки от перевозчиков принимают до 5 мая, а начальная цена контракта – 294,6 млн рублей. Ожидается, что маршрут запустят уже в октябре этого года.

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