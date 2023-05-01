«Челбаскет» в Челябинске завоевал серебро в «Финале четырех» чемпионата России и нацелился на выход в Суперлигу

Итог поединка — 72:67 в пользу «БАРС-РГЭУ» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершился «Финал четырех» чемпионата России по баскетболу в Высшей лиге. Четыре лучшие команды — победитель регулярного чемпионата челябинский «Челбаскет», ростовский «БАРС-РГЭУ», тобольский «Нефтехимик», и ставропольский «Южный слон», 28 и 29 апреля разыграли медали турнира.

В ½ финала «Челбаскет» выиграл у «Нефтехимика», но в финале с «БАРС-РГЭУ» у челябинцев игра не складывалась. Весь матч «Челбаскет» был в роли догоняющих. В конце встречи челябинцы сумели сравнять счет, но «Барсы» довели таки дело до победы с разницей в пять мячей, и были вознаграждены золотыми медалями чемпионата. Итог поединка — 72:67 в пользу «БАРС-РГЭУ».

Игроки «Челбаскета» Павел Кольцов (на фото — крайний слева) и Никита Перцев (крайний справа) получили награды, как лучшие игроки в своем амплуа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что в этом году «Челбаскет» дважды выигрывал у ростовчан — в битве за победу в регулярном чемпионате и в предсезонном турнире «Кубок Тараканова».

После матча, комментируя итог чемпионата спортивный директор БК «Челбаскет» Максим Перцев отметил, что перед стартом турнира клубу ставилась задача войти в четверку сильнейших и бороться за медали. Задача в целом выполнена, и команде можно поставить твердую «четверку с плюсом».

— Возможно не хватило опыта, но это дело наживное. Плюс травмы двух ведущих игроков, которые не смогли сыграть в финале, и травма одного ключевых игроков уже в полуфинале. Было сложно противостоять в главном матче, — сказал Максим Перцев.

Губернатор Алексей Текслер поздравил «Челбаскет» с серебряными медалями чемпионата России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, после завершения «Финала четырех» исполнительный директор Российской федерации баскетбола, Заслуженный мастер спорта Владимир Дячок рассказал, что у «Челбаскета» есть все шансы на следующий сезон выступить в чемпионате классом выше — в российской Суперлиге.

— Челябинск доказал, что имеет право играть в Суперлиге — и по результатам сезона, и по уровню развития баскетбола. За последние три года Челябинске поднялся на высокий уровень. Если заявка от «Челбаскета» на участие в Суперлиге будет, то со своей стороны я это поддержу. Тем более, что сейчас в Суперлиге есть «некомплект» команд, — рассказал Владимир Дячок.

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