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НовостиПроисшествия1 мая 2023 6:02

В Челябинской области толпа школьников заставила одноклассницу извиняться на коленях

Школьники устроили самосуд над одноклассницей за то, что та обсудила внешность одной из девочек
Дарья АНТОН
Толпа детей заставила школьницу извиниться за свои слова.

Толпа детей заставила школьницу извиниться за свои слова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий инцидент произошел в Копейске. Между школьницами возник конфликт из-за неосторожных высказываний девочки. После занятий толпа детей подстерегла пострадавшую на улице, поставили ее на колени и заставили извиниться за свои слова. Они издевались над школьницей и постоянно употребляли ненормативную лексику.

На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что один из участников инцидента держит девочку за волосы, угрожает и принуждает принести извинения.

– Еще раз такое будет, ты будешь в синяках и крови, менты тебе не помогут. Ты услышала меня? – обращается к девочке зачинщица.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту «КП»-Челябинск» подтвердили произошедшее и сообщили, что все участники инцидента установлены и опрошены.

– С родителями и детьми сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические и воспитательные беседы. В отношении матери конфликтующей стороны возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»), а несовершеннолетняя девочка, являющаяся зачинщицей конфликта, поставлена на учет в ПДН, – рассказали в ведомстве.

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