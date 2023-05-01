В Челябинской области толпа школьников заставила одноклассницу извиняться на коленях

Толпа детей заставила школьницу извиниться за свои слова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий инцидент произошел в Копейске. Между школьницами возник конфликт из-за неосторожных высказываний девочки. После занятий толпа детей подстерегла пострадавшую на улице, поставили ее на колени и заставили извиниться за свои слова. Они издевались над школьницей и постоянно употребляли ненормативную лексику.

На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что один из участников инцидента держит девочку за волосы, угрожает и принуждает принести извинения.

– Еще раз такое будет, ты будешь в синяках и крови, менты тебе не помогут. Ты услышала меня? – обращается к девочке зачинщица.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту «КП»-Челябинск» подтвердили произошедшее и сообщили, что все участники инцидента установлены и опрошены.

– С родителями и детьми сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические и воспитательные беседы. В отношении матери конфликтующей стороны возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»), а несовершеннолетняя девочка, являющаяся зачинщицей конфликта, поставлена на учет в ПДН, – рассказали в ведомстве.

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