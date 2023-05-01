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НовостиПроисшествия1 мая 2023 8:34

Житель Челябинска «заминировал» торговый павильон из-за конфликта с продавцом

Полиция задержала мужчину, сообщившего о ложной угрозе
Дарья АНТОН
После ссоры с продавцом мужчина решил "заминировать" торговый павильон.

После ссоры с продавцом мужчина решил "заминировать" торговый павильон.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный сообщил по телефону о существующей угрозе для торговой точки, расположенной по Краснопольскому проспекту в Курчатовском районе. Однако при осмотре помещения подозрительных предметов не обнаружили.

В ходе проведения дальнейших мероприятий участковые установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 36-летний местный житель. Накануне он поругался с продавцами в торговом павильоне. После чего позвонил по телефону и сообщил ложные сведения.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент избирается мера пресечения.

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