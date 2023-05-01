В Челябинской области попутчица попросила водителя купить еды и угнала его Mercedes

Заметив полицию, девушка увеличила скорость и врезалась в фасад здания. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию Магнитогорска обратился 29-летний мужчина. Он сообщил об угоне своего автомобиля Mercedes. По его словам, иномаркой завладела девушка, которую он подвозил вечером в Магнитогорск. По просьбе незнакомки водитель сделал остановку, чтобы купить в магазине что-то из еды. Воспользовавшись тем, что ключи остались в замке зажигания, девушка уехала, не дожидаясь владельца машины.

Ночью в Орджоникидзевском районе инспекторы ГИБДД заметили схожий по описанию автомобиль. Увидев сотрудников полиции, водитель увеличил скорость движения. Не справившись с управлением, автомобилист врезался в фасад здания. Оказалось, что за рулем автомобиля находилась 17-летняя девушка. На нее был составлен административный протокол. Вместе с тем, возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что с девушки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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