Трамвай сошел с рельсов и врезался в столб в Ленинском районе Челябинска

Вагон занесло и его колеса зарылись в землю. Фото: соцсети

ДТП произошло 1 мая в Ленинском районе, на трамвайной остановке «ЗЭМ» в направлении Центрального района. Вагон занесло, и он снес столб электроопоры. К счастью, никто не пострадал.

– Из-за схода вагона в районе остановки «ЗЭМ» в направлении центра города движение трамваев №22 организовано до кольца Харлова, – сообщили в «ЧелябГЭТ».

На данный момент специалисты работают над ликвидацией аварии.

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