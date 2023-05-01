В Челябинской области продают базу отдыха у озера за 61 млн рублей

Общая площадь территории 1,3 гектара. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соответствующее объявление о продаже появилось на популярном маркетплейсе. На территории базы отдыха находится трехэтажный корпус с 14 номерами, где могут разместиться 50 человек. В объявлении указано, что ремонт был сделан в 2022 году.

Для отдыха постояльцев имеется большая мангальная зона с кирпичной печью, тремя барбекю-зонами и двумя зонами для казана. Гости могут воспользоваться баней, где предусмотрены все удобства: парилка, раздевалка, обеденная зона, комната для отдыха, туалет и душ.

Кроме того, на территории есть песочный пляж, волейбольная площадка, детская зона и парковка. В жилом корпусе подключены телевидение и интернет. Также имеется домик для охраны.

База отдыха охватывает 1,3 гектара. Цена объекта составляет 61 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru