Челябинск накрыло дымом от пожаров в Курганской области

В Курганской области сразу в нескольких районах пылают пожары Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинск вечером 1 мая стала затягивать дымка с отчетливым запахом гари. В региональном министерстве экологии сообщили, что это — результат пожаров в соседней Курганской области.

— Наблюдается повышение концентраций по взвешенным веществам, — добавили в миниэкологии. — Для контроля ситуации организованы дополнительные измерения состояния атмосферного воздуха передвижными лабораториями.

По данным единой системы слежения за качеством воздуха, 1 мая в Ленинском районе Челябинска оказалась превышена предельно допустимая среднесуточная концентрация по диоксиду азота, а на северо-западе — по микрочастицам.

Добавим, с 28 апреля по 1 мая в Челябинске действовал режим неблагоприятных метеоусловий.

В Курганской области 1 мая потушили крупные ландшафтный и лесной пожары на территории Мишкинского района. Огонь прошел 75 гектаров.

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