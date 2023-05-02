На Свердловском тракте в Челябинске отключили два светофора

Автоматически регулировать движение не будут до вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске утром 2 мая перестали работать сразу два Светофора на Свердловском тракте, один — у остановки «Ветлечебница», второй — у базы Плодовощеторг.

Как сообщили в городской администрации, оба светофора отключены с 8:00. Снова запустить их планируют только в 18:00.

Напомним, движение с 1 мая ограничили в Тракторозаводском районе. Там ремонтируют теплотрассу. Проезд откроют лишь 15 июля.

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