В Челябинске 2 мая перекроют площадь Революции

Репетиция продлится четыре часа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске вечером 2 мая не будут пускать пешеходов на площадь Революции. С 17:00 до 21:00 там станут репетировать творческие коллективы, которые готовятся к выступлению после парада 9 мая.

Как уточнили в городском управлении культуры, движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать не станут.

Напомним, генеральная репетиция парада намечена на 6 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.