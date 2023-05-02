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НовостиОбщество2 мая 2023 3:54

В Челябинске 2 мая перекроют площадь Революции

Там будут репетировать танцы
Елена КОЛЧИНА
Репетиция продлится четыре часа

Репетиция продлится четыре часа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске вечером 2 мая не будут пускать пешеходов на площадь Революции. С 17:00 до 21:00 там станут репетировать творческие коллективы, которые готовятся к выступлению после парада 9 мая.

Как уточнили в городском управлении культуры, движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать не станут.

Напомним, генеральная репетиция парада намечена на 6 мая.

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