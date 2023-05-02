В Челябинской области 629 человек за неделю заболели коронавирусом

Южноуральцы продолжают болеть коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю в Челябинской области зарегистрировали 629 новых случаев коронавируса. Это на 16 меньше, чем неделей ранее. В среднем, каждый день Covid-19 диагностируют у 90 южноуральцев.

По данным регионального министерств здравоохранения к 2 мая, за все время с начала пандемии коронавирусом заболели 412 473 жителя Челябинской области. Статистику о смертельных случаях в министерстве уже почти три месяца не публикуют.

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