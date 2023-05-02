Мешки с мусором в Челябинске вывезут до конца недели

Фото: администрация Челябинска.

В Челябинске во время субботников собрали на 15 тысяч мешков больше, чем в 2022 году. Всего за время весенней уборки дворов и улиц вывезли 108 тысяч мешков мусора. Субботники планируется закончить до 5 мая. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Всю прошедшую неделю управление ЖКХ города объезжало дворы, — отметил Александр Астахов. — На эту неделю запланирован вывоз мусора и дробление веток с контейнерных площадок.

Чтобы закончить уборку до Дня Победы, глава города Наталья Котова оставила чиновников на закрытое совещание по вывозу мешков с мусором.

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