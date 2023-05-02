Первая майская неделя в Челябинской области будет жаркой, но облачной

В начале мая обещают весеннюю погоду. Фото: Вдовина Валерия

В Челябинской области во вторник 2 мая температура воздуха поднимется до +21, +26 градусов. Осадков, по прогнозам метеорологов, не будет. Зато может подняться ощутимый ветер: 5-9, а при порывах до 13 метров в секунду.

По данным гидрометцентра, дождей не будет всю неделю. Каждый день воздух станет прогреваться до +25 градусов. При этом до субботы погода останется облачной. А вот в воскресенье 7 мая выглянет солнце, жара при этом усилится до +27.

Напомним, жителей Челябинской области призвали не срывать близкие к исчезновению весенние цветы.

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