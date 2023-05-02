Тротуары после расширения улицы Худякова в Челябинске сделают к середине июня

К лету на Худякова должны закончить прокладку тротуаров. Фото: Мой Челябинск/vk.com

В Челябинске расширение улицы Худякова завершается обустройством тротуаров. Подрядчик начал прокладывать пешеходные дорожки в апреле этого года, а должен закончить в начале июня. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

— Были вопросы по ремонту тротуаров по Худякова, — доложил главе Андрей Ксензов. — В апреле эта работа начата. Задача стоит в первой декаде июня на Худякова по тротуарной части: от Татьяничевой до плотины.

Также Ксензов сообщил, что на этот год в плане по реконструкции и дорожному строительству 25 объектов. Еще 10 дорог внесены в график по опережающему финансированию: их должны были начать в 2024 году, но решили сделать раньше.

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