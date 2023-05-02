Наталья Голубева возглавила Урало-Сибирский макрорегион Банка Уралсиб

В должности руководителя Урало-Сибирского макрорегиона Наталья Голубева будет заниматься обеспечением показателей эффективности розничного бизнеса в подчинённых территориальных дирекциях, а также продолжит заниматься задачами расширения бизнеса в ключевых сегментах, увеличением клиентской базы и доли рынка в городах присутствия Банка Уралсиб в Уральском и Сибирском регионах. Также в зоне её ответственности останется обеспечение достижения плановых показателей и целевых ориентиров Новосибирской территориальной дирекции по направлению малого бизнеса.

Наталья Голубева родилась в Сухуми. Имеет три высших образования, в 2007 году окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Банковское дело». В 2011- 2012 гг. прошла обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК. В банковском бизнесе работает с 2002 года. С 2005 года занимала руководящие должности в АО «Райффайзенбанк». Свою деятельность Банке Уралсиб начала в июне 2021года в должности Управляющего филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.

За время работы в Уралсибе Наталья Голубева приняла участие в важных проектах банка, в Новосибирске были открыты два Центра развития малого бизнеса и один - в Красноярске, установлены партнерские отношения с министерствами и ведомствами Новосибирска и области, общественными организациями и деловым сообществом. Новосибирский филиал Банка Уралсиб принимает активное участие в различных городских бизнес-проектах и мероприятиях социальной направленности.

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