«Самое прекрасное время»: когда любоваться цветением сакуры и сирени в Ботаническом саду ЧелГУ

Сакура начинает расцветать в начале мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ботанический сад ЧелГУ – одно из любимых мест челябинцев, где можно отдохнуть от забот и городской суеты. Весной удивительный уголок природы украшают только что распустившиеся цветочные поляны.

Уже сейчас там можно полюбоваться не только редкими и краснокнижными деревьями, затейливыми кустарниками, но и цветением абрикоса, груши и нарциссов. Осталось совсем немного до расцвета сакуры, которое длится всего около 10 дней.

– Самое прекрасное время, чтобы запечатлеть этот красивый момент – одна из недель мая. Поскольку сакура цветет непродолжительное время. К тому же в скором времени распустится сирень и миндаль. Именно в это время растения наиболее красивы и необычайны, и нужно торопиться, чтобы запечатлеть такой момент, – рассказала директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

В этом году ботанический сад ждет всех посетителей с понедельника по субботу с 8 утра до 9 часов вечера. Прогуляться по саду можно бесплатно, а вот экскурсии по-прежнему необходимо оплачивать. Вместе с тем, в летнее время со стартом проекта «Зеленый понедельник» еженедельно по понедельникам в ботаническом саду можно побывать на совершенно бесплатном лектории под открытым небом.

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