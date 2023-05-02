Субботник на обочине: офисные сотрудники полигона ТБО очистили подъездную дорогу и собрали 200 мешков мусора

Фото: полигон ТБО

Начало майских праздников сотрудники административного департамента «Полигона ТБО» отметили не корпоративным пикником, а коллективным субботником. Экологи, бухгалтеры, юристы, инженеры и кадровая служба – все приняли участие в уборке подъездной дороги, ведущей к производственной площадке предприятия от поворота с трассы Е-30 (участок федеральной трассы М-5). Это участок, наиболее подверженный загрязнению отходами от заезжающего на предприятие спецтранспорта – именно здесь ежедневно курсируют десятки мусоровозов, доставляющих твердые коммунальные отходы на полигон. Несмотря на то, что кузова машин защищены специальными сеточными тентами, полностью избежать замусоривания невозможно.

По словам генерального директора «Полигона ТБО» Романа Рупотки, в этом году на обочинах оказалось значительно больше мусора – за четыре часа сотрудники собрали почти 200 больших мешков. Также он отметил и изменение морфологического состава загрязнений.

Фото: полигон ТБО

– Целью субботника, как и в прошлом году, была очистка участка от накопившегося мусора. И, если раньше это была в основном тара – банки и бутылки, то в этот раз мы столкнулись с огромным количествомобычных полиэтиленовых пакетов. Их пришлось собирать далеко за пределами обочин, очищать кустарники и деревья. Это очень коварный вид отходов, пакеты легко раздувает ветром, а перевозчикам сложно их полностью изолировать защитными сетками. Устранять последствия «пакетных нашествий» тоже непросто, – поделился наблюдениями руководитель предприятия.

Увеличение доли упаковочной продукции в смешанных потоках ТКО специалисты предприятия частично связывают с растущей популярностью маркетплейсов.

Отходы – лучший индикатор потребительского поведения, их анализ дает полное понимание о том, какие услуги и товары пользуются спросом у населения. Морфологический состав мусора, собранный в ходе прошедшего субботника, совершенно точно говорит о том, что жители Челябинской области все больше предпочитают совершать онлайн-покупки с курьерской доставкой.

Фото: полигон ТБО

– К сожалению, у комфорта есть своя цена – упаковочного материала стало в разы больше, ведь каждая единица товара, приобретенного таким способом, упаковывается отдельно. Стоит задуматься и об экологическом вреде, который наносят безобидные, на первый взгляд, пакеты из супермаркетов. И, по возможности, сократить их использование. Например, пользоваться многоразовыми сумками-шопперами, – добавили на Полигоне ТБО.

В сезонной уборке также принял участие коллектив компании-перевозчика «Эковывоз» и будущие сотрудники предприятия – студенты-механики Челябинского автотранспортного техникума.

– Эта экологическая акция – совместная работа плодотворно сотрудничающих организаций: «Полигона ТБО», «Эковывоза» и автотранспортного техникума, администрация которого заинтересована в привлечении студентов к общественно-полезному труду, – отметил Иван Полуянов, заместитель директора ООО «Эковывоз», – замечательно, что путем такой практики мы можем приучить молодежь к порядку, заинтересовать идеей сделать родной город чище.

Фото: полигон ТБО

В результате проведенных мероприятий удалось очистить более 13 километров придорожной полосы.

Отметим, что уборка прилегающих к границам полигона территорий Сосновского района является стандартной. Бригады, сформированные из разнорабочих предприятия, регулярно осуществляют очистку подъездной дороги.

Первый «корпоративный субботник» с участием административно-управленческого штата компании был инициирован в 2022 году. И, по решению руководства, станет доброй традицией дружного коллектива «Полигона ТБО».