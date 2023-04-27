Памятники и монументы воинской славы будут под круглосуточной охраной в Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников и мест массовых захоронений воинов Великой Отечественной войны. Повышенное внимание будет уделено безопасности во время майских праздников и Дня Победы, а также обеспечению антитеррористической защиты на улицах, особенно – при проведении массовых мероприятий.

— Мы должны не допустить возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств», — уточнил губернатор.

Также в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии Алексей Текслер отметил, что в период летней оздоровительной кампании должна быть обеспечена безопасность во всех детских лагерях.

На сегодняшний день в Челябинской области 779 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 65 загородных лагерей, готовых принять детей в этом году. Губернатор отметил, что с 10 мая начнется проверка готовности оздоровительных учреждений всех форм собственности.

— Безопасность детей — наш приоритет, этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание, — заявил Алексей Текслер.

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