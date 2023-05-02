На звание главного дерева страны претендует 357-летняя лиственница, растущая в Челябинской области

Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинскую области выдвинули свою претендентку на звание главного дерева России. В ежегодном конкурсе поучаствует Карагайская лиственница. Это 357-летнее дерево, растущее в Карагайском заказнике.

Лиственница — живая достопримечательность, к ней водят экскурсии. Высота дерева — 34 метра, а диаметр ствола на той высоте, где его можно обнять, — 1,3 метра.

Как рассказали в региональном министерстве экологии, победа в конкурсе — не просто получение почетного статуса. Главное дерево страны обследуют и постараются оздоровить сертифицированные по европейским стандартам специалисты.

Среди конкурентов южноуральской лиственницы — деревья, связанные с историческими личностями и зеленые «старички» со звучными именами: Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, Грюнвальдский дуб, береза Желаний и сосна Жемчужина Тобольского леса. Проголосовать за деревья могут все желающие на сайте конкурса. Отбор начался 1 мая и продлится до 1 августа.

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