Челябинка Ева Огниева взяла «золото» первенства Европы по самбо

Фото: минспорта Челябинской области.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую самбистку Еву Огнивову с победой на первенстве Европы по самбо. Он отметил, что южноуральская школа самбо – одна из сильнейших в стране и выразил уверенность в том, что у чемпионки впереди будут новые успешные поединки и заслуженные награды мирового уровня.
— Вы, Ева, стали для нас символом подлинного спортивного мужества и несгибаемой воли к победе в условиях дискриминации российских спортсменов со стороны Запада, — сказал глава региона.
Алексей Текслер также выразил признательность тренеру Андрею Морозову, приведшему самбистку к большой победе.
В полуфинале воспитанница спортшколы «Локомотив» обошла соперницу из Беларуси, а в финале победила немецкую спортсменку. Поединок длился всего полминуты и стал самым коротким среди финальных.
В объединенном первенстве и чемпионате Европы по спортивному и боевому самбо в израильском городе Хайфа участвовали 479 спортсменов из 23 стран. Сборная России на турнире выиграла 67 медалей: 58 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.
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