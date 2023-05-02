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НовостиПроисшествия2 мая 2023 11:10

Челябинец погиб во время пожара в бане

Его тело нашли при тушении огня
Елена КОЛЧИНА
Фото: УБЖ Челябинска

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинском СНТ «Слава» произошел пожар, погиб человек.

Соседи заметили пламя на одном из участков 30 апреля и вызвали экстренные службы. Оказалось, что горит баня. Приехавшие на вызов пожарные нашли тело мужчины.

— По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, — рассказали в городском управлении безопасности.

Это не первое трагическое происшествие в СНТ «Слава». Два года назад в собственном двухэтажном кирпичном доме во время пожара погиб 83-летний пенсионер. Осенью прошлого года семья осталась без крыши над головой, после того, как сгорел дом со всем имуществом.

Напомним, в Челябинской области из-за печки загорелись теплицы, пожар тушили всю ночь.

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