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НовостиОбщество3 мая 2023 5:41

В Ботаническом саду ЧелГУ демонтировали розарий, радовавший челябинцев почти 10 лет

Узнали, что будет на его месте
Дарья АНТОН
Розарий в Ботаническом саду спустя 10 лет начал гибнуть. Фото: социальные сети Ботанического сада ЧелГУ

Розарий в Ботаническом саду спустя 10 лет начал гибнуть. Фото: социальные сети Ботанического сада ЧелГУ

На протяжении десятилетия горожане любовались богатым розарием в Ботаническом саду ЧелГУ. Однако было принято решение его демонтировать – цветы начали гибнуть. Об этом сообщила директор Ботанического сада Вера Меркер на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

В то же время, пустовать территория не будет. На месте розария в этом году планируется разбить экспозицию крупномерных хвойных растений, которые до этого были спрятаны от глаз горожан во внутреннем дворе Челябинского государственного университета.

– Надеюсь, хвойная экспозиция будет не менее интересной и так же порадует горожан. Безусловно, новый розарий появится, но будет состоять уже не из четырех ярусов, как раньше. Пока сосредоточимся на одном, – сообщила Вера Меркер.

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