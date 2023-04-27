Информационный форум собрал в Челябинске в более тысячи айтишников

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске открылся всероссийский форум «Информационное общество» при поддержке Минцифры России. На нем собрались более тысячи айтишников из 25 регионов страны. Открыл масштабное мероприятие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что наш регион сохраняет лидерство по внедрению информационных технологий. Например, входит в десятку российских регионов по количеству услуг, оказанных через портал Госуслуг.

— Мы начинаем строить ИТ-парк на улице Труда, — сообщил Алексей Текслер. — Это все создание инфраструктуры для того, чтобы молодежь была заинтересована в том, чтобы оставаться здесь. Здесь нет мелочей: важна инфраструктура, участие компаний-лидеров, таких как Сбер и Ростелеком, региональных компаний–лидеров. Сегодня в 2 раза мы увеличили количество аккредитованных компаний, а в минцифре их 375. Это позволяет получать меры поддержки, которые сегодня в стране и регионе реализуются. Но самое главное — это кадры.

Участие в ИТ-форуме в Челябинске также принимает директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры России Сергей Цветков. Он отметил работу региона по цифровизации и внедрению новых цифровых сервисов.