В Челябинской области появится День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

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В Челябинской области будет установлена новая памятная дата — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера для патриотического воспитания граждан, развития любви к малой Родине, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, повышения уровня информированности населения об истории области, формирования уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений.

Законопроект уже поддержали депутаты на заседании комитета Законодательного Собрания региона по социальной политике.

Напомним, 11 марта 2023 года исполнилось 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Он с честью выдержал все военные испытания, начав свой военный путь с Курской битвы, дошел до Берлина и Праги. Сформирован корпус был по инициативе трудовых коллективов трех областей Урала в дни победоносного завершения Сталинградской битвы.