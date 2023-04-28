Медработники Челябинской области начали получить выплаты за работу вне ОМС

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По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера 643 медицинских работника получили новые региональные социальные выплаты. Ежемесячную выплата полагается специалистам, которые оказывают медицинскую помощь, не входящую в базовую программу Обязательного медицинского страхования.

Законопроект принят южноуральским парламентом. Депутаты поддержали инициативу Алексея Текслера. Это позволит привлечь в профессию молодые кадры. Согласно закону, максимальный размер специальной социальной выплаты составляет от 4 500 до 18 500 рублей в месяц. На текущий год на эти цели запланировано порядка 78 млн рублей.

В Минздраве Челябинской области отметили, что принятая законодательная инициатива позволила поддержать медицинских работников, оказывающих не входящие в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию, психиатрическому, наркологическому, фтизиатрическому профилям, а также профилю вич-инфекция.