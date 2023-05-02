Генеральную репетицию парада Победы в Челябинске проведут 4 мая

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Генеральная репетиция парада Победы в Челябинске состоится 4 мая на площади Революции. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— На 4 мая назначена генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. В этот день также будет перекрыта Театральная площадь, — отметил Сергей Авдеев.

О часах перекрытия площадей обещают сообщить позднее. Также 4 мая могут частично закрыть для автомобилистов проспект Ленина.

Напомним, в Челябинске отказались от проведения праздничных мероприятий, запланированных в парках на 9 Мая. Власти города приняли решение на основании рекомендаций областного оперативного штаба.

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