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НовостиОбщество2 мая 2023 12:47

В Челябинской области раньше срока отремонтируют 65 км дорог

Губернатор Алексей Текслер рассказал о дорожном строительстве в регионе на Правительственной комиссии
Ольга ЩАПИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Президиума Правительственной комиссии рассказал об организации дорожной деятельности в Челябинской области. Планы по всем дорогам — федеральным, региональным и местным выстроены на пять лет. За это время будут отремонтированы сельские дороги и туристическая инфраструктура, также учтены планы других регионов.

В Челябинской области разработана цифровая карта для жителей региона, в ближайшее время будет заключен контракт по опережающему строительству объектов. В результате в этом году дополнительно будет введено почти 65 км дорог.

Идет реконструкция и капремонт федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва – Челябинск». Участок этой трассы в четыре полосы (Челябинск — Екатеринбург) в прошлом году был открыт с участием Президента России Владимира Путина. Трасса будет продолжена в сторону Казахстана.

Аналогичные подходы применяются в отношении муниципальных дорог. Расходы на них составляют 45% областного дорожного фонда. Субсидии закладываются на трехлетний период в рамках бюджетного цикла.