Алексей Текслер поздравил игроков Челбаскета с серебром Высшей баскетбольной лиги

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Финальная игра сезона между ростовским баскетбольным клубом «БАРС-РГЭу» и Челбаскетом собрала во Дворце спорта Юность больше четырех тысяч зрителей. За игроков регионального клуба с трибуны болел и губернатор челябинской области Алексей Текслер вместе с женой Ириной Текслер и сыном Михаилом.

По ходу матча преимущество было то у одной, то у другой команды. Однако серия точных штрафных бросков от «БАРС-РГЭу» на последних минутах встречи позволила ростовчанам одержать победу.

Алексей Текслер принял участие в награждении спортсменов и поблагодарил Челбаскет за яркую игру и положительные эмоции на протяжении всего сезона. Губернатор Челябинской области также отметил полные трибуны и мощную поддержку местных болельщиков и выразил уверенность, что клуб Челбаскет ждет большое будущее.

В этом году в «Финале четырех» чемпионата России по баскетболу в Высшей лиге сражались лучшие команды — победитель регулярного чемпионата челябинский «Челбаскет», ростовский «БАРС-РГЭУ», тобольский «Нефтехимик», и ставропольский «Южный слон». Отметим, челябинские баскетболисты дошли до финала серии впервые.