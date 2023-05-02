На трассе Челябинск – Троицк легковушка протаранила грузовик, погибла женщина

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Еманжелинском районе женщина за рулем ВАЗа 14-й модели влетела в грузовик дорожной службы. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около трех часов дня на 49 км трассы Челябинск – Троицк.

— 41-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, при неустановленных обстоятельствах совершила наезд на стоящий в попутном направлении грузовик дорожной службы. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.