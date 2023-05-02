На трассе Челябинск – Троицк легковушка протаранила грузовик, погибла женщина

Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Еманжелинском районе женщина за рулем ВАЗа 14-й модели влетела в грузовик дорожной службы. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около трех часов дня на 49 км трассы Челябинск – Троицк.
— 41-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, при неустановленных обстоятельствах совершила наезд на стоящий в попутном направлении грузовик дорожной службы. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
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