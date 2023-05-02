В Челябинской области начался сезон сплавов по реке Ай

Сплавы начались с приходом тепла. Фото: t.me/glava_satka

С наступлением тепла на реке Ай в Челябинской области начался сезон сплавов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на главу Саткинского района Александра Глазкова. По его словам, посмотреть на Айскую долину приезжают туристы со всех уголков России.

— В этом году сплавы начались сразу со сходом льда, а сейчас река уже полна катамаранов - со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы и насладиться отдыхом на свежем воздухе, — отметил Александр Глазков.

Айская долина является памятником природы. Глава Саткинского района обратился к туристам соблюдать здесь чистоту и порядок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.