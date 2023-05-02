Сборная «России 25» в Челябинске в первом матче с «сухим» счетом выиграла у сборной Белоруссии

В составе сборной «России 25» выступает защитник «Трактора» Илья Карпухин. Фото ФХР

Товарищеский турнир между сборными командами России и Белоруссии среди игроков до 25 лет проводится впервые. Челябинск станет первым городом, где играют команды. Первый матч, который прошел сегодня 2 мая в ледовой арене «Трактор», завершился победой сборной «России 25» — 4:0. Команда забросила три шайбы во втором периоде и одну — в третьем. Дублем в ворота белорусов отличился Валентин Зыков, по одной заброшенной шайбе на счету Александра Елесина и Василия Глотова.

Завтра, 3 мая в ЛА «Трактор» пройдет повторный матч — начало в 18.30. Билеты — от 500 до 2000 рублей

Отметим, что в составе сборной «России 25» выступает защитник ХК «Трактор» Илья Карпухин.

Майское турне сборных продлится со 2 по 16 мая. После матчей в Челябинске «Россия-25» переедет в Казахстан (Qazaqstan Hockey Open 2023) - 5 мая сборная Казахстана в Астане проведет матч с «Россией 25», а 7 мая россияне встретятся с Белоруссией.

9 мая «Россия 25» сыграет с Белоруссией в Красноярске, 12 мая и 13 мая российская сборная вновь проведет две игры с белорусами. Заключительные матчи пройдут в Минске: 15 мая Белоруссия — Россия, а финальная игра команд пройдет 16 мая.

Кстати, лучшим игрокам сборных команд вручат медали с кусочком челябинского метеорита.

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