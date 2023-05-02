В Курганской области выдадут жилищные сертификаты погорельцам из деревни Логоушка

Пожар разгорелся на прошлой неделе. Фото: МЧС России

Жители деревни Логоушка, которые на прошлой неделе лишились домов из-за природных пожаров, получат жилищные сертификаты. Об этом сообщил губернатор Курганской области в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиными.

— С заявлениями в качестве пострадавших обратилось 173 гражданина, в том числе 22 несовершеннолетних. Из 79 жилых строений 33 дома были зарегистрированы и являлись единственным жильем, 24 объекта были также зарегистрированы, но не являлись единственным жильем, 22 объекта не были зарегистрированы вовсе, — отметил Вадим Шумков.

Губернатор также рассказал, что всем погорельцам оказана материальная помощь за счет регионального резервного фонда. Помимо прочего, власти помогли всем обратившимся в восстановлении документов.

Отметим, что размер выплат по жилищным сертификатам и категории получателей установлены постановлением правительства региона. Оно касается только пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

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