В Челябинской области начал расти ядовитый гриб-мозг

Фото: нацпарк "Зигальга"
В Челябинской области в начале мая стартовал грибной сезон. Правда, пока грибникам от этого никакой радости: первыми среди грибов заметили ядовитые строчки. Они выросли в национальном парке «Зигальга».
Строчок из-за сморщенной шляпки называют грибом-мозгом или слоновьими ушами. Часто его путают со сморчком, но у последнего шляпка не приплюснутая, а конусовидная. Вдобавок сморчки варьируются по цвету от желтых до серо-коричневых, а несъедобные строчки бывают темно-коричневыми или красноватыми.
Напомним, ботанический сад ЧелГУ пригласил челябинцев посмотреть на цветение сирени и сакуры.
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