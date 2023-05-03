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НовостиОбщество3 мая 2023 3:43

В Челябинской области начал расти ядовитый гриб-мозг

Первые в этом сезоне грибы заметили на Зигальге
Елена КОЛЧИНА
Фото: нацпарк "Зигальга"

Фото: нацпарк "Зигальга"

В Челябинской области в начале мая стартовал грибной сезон. Правда, пока грибникам от этого никакой радости: первыми среди грибов заметили ядовитые строчки. Они выросли в национальном парке «Зигальга».

Строчок из-за сморщенной шляпки называют грибом-мозгом или слоновьими ушами. Часто его путают со сморчком, но у последнего шляпка не приплюснутая, а конусовидная. Вдобавок сморчки варьируются по цвету от желтых до серо-коричневых, а несъедобные строчки бывают темно-коричневыми или красноватыми.

Напомним, ботанический сад ЧелГУ пригласил челябинцев посмотреть на цветение сирени и сакуры.

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