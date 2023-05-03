До открытия «Мульти-Пульти Феста» в Челябинске осталось 15 дней

Программа фестиваля включает в себя выставку, посвященную творчеству легендарного художника и режиссера Федора Хитрука, автора таких фильмов, как «Топтыжка», «Каникулы Бонифация» и «Винни пух». Экспозиция будет размещена в детской художественной школе искусств, где также пройдут обучающие азам анимации мастер-классы. Одновременно с этим в кинотеатре «Импульс» и центре искусств «Театр+кино» покажут детскую и взрослую программы анимационных фильмов «Союзмультфильма».

Завершится фестиваль масштабным семейным праздником 21 мая на набережной реки Миасс в арт-сквере. Горожан ждет мульт-парад с участием ростовых кукол, конкурсы, игры и концерт творческих коллективов всех детских школ искусств города, которые исполнят песни из знаменитых мультфильмов. Открытие и закрытие «Мульти-Пульти Феста» посетит генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Организатор мероприятия — детская художественная школа искусств Челябинска в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм», президентским Фондом гражданских инициатив, управлением культуры Челябинска, а также министерством культуры Челябинской области. Реализуется «Мульти-Пульти Фест» на средства гранта, полученного образовательной организацией благодаря победе в конкурсе президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль анимации такого масштаба в Челябинске пройдет впервые и уникален по своему наполнению и значению для культурной жизни города. Цель мероприятия — знакомство горожан и гостей города с классической и современной отечественной анимацией, ее историей и техниками создания. Подробнее ознакомиться с программой можно будет на днях.